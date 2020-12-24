Şok eden olay! Otomobilin aynasını kırıp yoluna devam etti

Olay, cuma günü saat 06.00'da merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hacı İlyas Mahallesi’nde meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkarak, otomobiline yönelen M.T., aynanın kırık olduğunu fark etti.

Bunun üzerine yakındaki güvenlik kamerasının kaydını inceleyen M.T., kaldırımda yürüyen kimliği belirsiz kişinin, otomobile yaklaşarak, aynasını kırdığını gördü. Görüntülerde, aynayı kıran kişinin, rahat tavırlarla yoluna devam etmesi dikkat çekti.

Araç sahibi M.T., şüpheli hakkında şikayetçi olurken, polis ekipleri de yakalanması için çalışma başlattı.