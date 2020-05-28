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28.05.2020 - 07:00 | | ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Sokağa çıkana şiddet uygulanmasına tepki

Bayramda sokağa çıkma yasağına uymayan 47 bin 831 kişiye yaptırım uygulandı. Bazı yerlerde sokağa çıkanlara polislerin şiddet uygulamasıyla ilgili görüntülere sosyal medyada tepki gösterildi.

Sokağa çıkana şiddet uygulanmasına tepki
ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

 

Açığa alındılar

- İstanbul Kadıköy’de çekilen görüntülerde polisin kuryeye küfrettiği ve şiddet uyguladığı görülüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olaya karışan polisin açığa alındığını duyurdu.

- İstanbul Eyüp’te ekmek almak için sokağa çıkan bir vatandaşın bekçiler tarafından darp edildiği iddia edildi.

- Tekirdağ Çorlu’daki darp olayıyla ilgili valilik şu açıklamayı yaptı: “Sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşların olduğu ihbarı üzerine bir ekip olay yerine gitmiştir. İki şahıs, memurlara mukavemet göstererek tehdit etmiştir. Olayda aşırı güç kullandığı iddia edilen görevliler açığa alınıp, soruşturma başlatılmıştır.”

- Şırnak Cizre’de çekildiği belirtilen görüntülerde, polislerin yolda yürüyen bir vatandaşı durdurup darp ettiği ve zırhlı araca bindirdiği görülüyor.

İstanbul'un simgeleri Azerbaycan bayrağı renklerine büründüAzerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı .
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