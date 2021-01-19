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19.01.2021 - 12:44 | | DHA

Sokağa çıkma kısıtlamasında tombala oynayan 45 kişiye ceza!

İzmir’de sokağa çıkma kısıtlamasında 2 ayrı kahvehanede kumar oynayan 45 kişiye 291 bin 300 TL ceza kesildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında tombala oynayan 45 kişiye ceza!

Bornova ilçesine bağlı Eğridere ve Naldöken Mahallaleri'nde, sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynandığı belirlenen 2 kahvehaneye baskın yapıldı. Kahvehanelerde tombala oynarken yakalanan 45 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması' ile 'sosyal mesafe kuralını' ihlal edip, 'kapalı alanda sigara içerek, kumar oynadıkları' için 291 bin 300 TL ceza uygulandı. Kahvehane sahipleri E.E. ve A.T. hakkında ise 'kumar oynanması için yer temin etme' suçundan işlem yapıldı.

Tombala oynarken yakalanan M.K.'nin, 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçundan arandığı tespit edildi.

 

 

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