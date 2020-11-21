Sokağa çıkma yasağı bugün başlıyor mu, saat kaçta başlayacak? İşte sokağa çıkma yasağının başlayacağı ve sona ereceği saatler...

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son günlerin en fazla merka edilen konuları arasında sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlayacak sorusu merak ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle somut tedbirlerin alınması tavsiyesinde bulunulmuş ve toplanan kabine birtakım yeni yasak ve tedbir kararlarının alındığını duyurmuştu. Peki sokağa çıkma yasağı bugün saat kaçta başlayacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLACAK/SONA ERECEK?

Sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 20:00'de başlayacak 22 Kasım sabah 10:00'da sona erecek. 22 Kasım saat 20:00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 23 Kasım sabahı 05:00 itibariyle sona erecek.

20 YAŞ ALTI HANGİ SAATLER ARASINDA SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

20 Yaş altında yer alan bireyler 13:00-16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 20 yaş

65 YAŞ ÜSTÜ HANGİ SAATLER ARASINDA SOKAĞA ÇIKABİLECEK

65 yaş üstü vatandaşlar 10:00-13:00 saatleri arasında her gün sokağa çıkabilecek