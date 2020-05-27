Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, kalktı mı? 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemlerden biri ise sokağa çıkma yasağı oldu. Ramazan Bayramı'nda 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulandı. Normalleşme ile ilgili adımların gündeme gelmesiyle beraber sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANDI

22.05.2020 saat 24.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı 26.05.2020 saat 24.00'a kadar sürdü.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kıvanç El'in haberine göre; Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni belki de son kez telekonferans yöntemi ile toplayacak. Toplantıda, Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sahaya yansımaları, normalleşme adımları değerlendirilecek. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sürdürülüp sürdürülmeyeceği, restoran-kafelerin açılış takvimi, seyahat yasaklarının değerlendirilmesi ve bazı illerde kaldırılması, 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşlara uygulanacak kısıtlamalar başta olmak üzere koronavirüs tedbirleri gözden geçirilecek.

Kabine Toplantısı sonrasında karar açıklandığı zaman detaylar haberde yer alacak.