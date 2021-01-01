Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, yasaklar ne zaman kalkacak? İşte yanıtı...

2020 sona erdi, geçen yıldan yadigar kalan koronavirüs 2021'de de devam ediyor. Yeni yıla da sokağa çıkma yasağı ile girdik. Binlerce vatandaş hafta sonu da evlerinde kalacaklar. Peki, Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, yasaklar ne zaman kalkacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda yılbaşı yasakları 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te son bulacak.