01.01.2021 - 23:34 |
Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, yasaklar ne zaman kalkacak? İşte yanıtı...
Yılbaşı nedeniye 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yılbaşı sona erdi hafta sonu da yasaklar devam edecek. Şimdi binlerce kişi Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, yasaklar ne zaman kalkacak? sorusu yöneltiliyor.
2020 sona erdi, geçen yıldan yadigar kalan koronavirüs 2021'de de devam ediyor. Yeni yıla da sokağa çıkma yasağı ile girdik. Binlerce vatandaş hafta sonu da evlerinde kalacaklar. Peki, Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, yasaklar ne zaman kalkacak?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda yılbaşı yasakları 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te son bulacak.
Taksimetre güncelleme kuyruğu akşama kadar devam ettiİstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanına geldi. Sabah saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, akşam saatlerinde de devam etti.