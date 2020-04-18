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18.04.2020 - 16:12 | | DHA

Sokağa çıkma yasağının ihlal eden 3 kadın emniyete götürüldü

Konya'da markete süt almaya gittiklerini ileri süren ve üzerlerinden kimlik çıkmayan 3 kadın, polis merkezine götürüldü.

Sokağa çıkma yasağının ihlal eden 3 kadın emniyete götürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında 31 şehirde getirilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezi ile kentin giriş-çıkış noktalarında denetim yapıyor. Bu kapsamda Karatay ilçesi Eski Garaj bölgesinde denetim yapan polis, caddede dolaşan 3 kadına kimlik sordu. Üzerlerinde kimliklerinin bulunmadığını ve markete süt almaya gittiklerini söyleyen kadınlar, kimlik tespiti için emniyete götürüldü.

Kadınlar ekip otosuna sosyal mesafe kuralı gözetilerek, bindirildi. Panik atağı olduğunu ileri süren kadınlardan biri, polis memurları tarafından ikna edilerek, ekip otosuna bindirildi. 

Kadınlar hakkında kimlik tespitinin ardından idari işlem yapılacağı öğrenildi.

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