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03.04.2020 - 11:05 | | İHA

Sokağa çıkması yasaktı, valiye yakalandı

Sivas'ta sokağa çıkması yasak olmasına rağmen sokağa çıkan ve valiye yakalanan yaşlı vatandaş, "112'ye ulaşamıyorum" dedi. Vatandaştan telefonunu isteyen vali 112'yi aradığında telefon ilk çalmada açıldı.

Sokağa çıkması yasaktı, valiye yakalandı

Sivas Valisi Salih Ayhan, corona virüs önlemleri kapsamında Atatürk Caddesi'nde yoğunluk kontrolü yaptı.

Kontroller sırasında yaşlı bir vatandaş valinin yanına yaklaştı. Vali Ayhan, vatandaşın yaşının 65’in üstünde olduğunu öğrenince, “Şimdi sen yakalandın” şeklinde esprili bir dille evinde kalması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Vatandaş ise günlerdir 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşamadığı gerekçesi ile kendini savundu. Vali Ayhan, vatandaşın telefonundan 112’yi aradı.

İlk çalmada telefon açılınca tebessüm eden Ayhan, araması halinde yaşlı vatandaşın taleplerinin Vefa Sosyal Destek hattına iletilmesi talimatını verdi.

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