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04.09.2020 - 15:49 | | DHA

Sokağa çıktı, polis alarma geçti!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, corona virüs şüphesi bulunan annesiyle birlikte karantinaya alınan zihinsel engelli Atıf G., sokağa çıkıp el arabasıyla hurda toplamaya başlayınca ihbar üzerine gelen polisler tarafından evine gönderildi.

Sokağa çıktı, polis alarma geçti!

Kocaeli Gölcük Hisareyn Mahallesi’nde, birlikte yaşadığı annesinde corona virüs şüphesi ortaya çıkması üzerine 

karantinaya alınan zihinsel engelli Atıf G., bugün öğle saatlerinde sokağa çıkıp, el arabasıyla hurda toplamaya başladı.

Vatandaşlar da polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri önce Atıf G.’den maskesini takmasını ardından da evine gitmesini istedi.

Polis ekibi, evine kadar takip ettiği Atıf G.’den dışarı çıkmamasını istedi.

SOKAĞA ÇIKAN CORONA HASTASINI AİLESİ İHBAR ETTİ

Bir benzer haber de Aydın'dan geldi. Nazilli ilçesinde, corona virüs tedavisi gören ve evde karantina altında bulunan Muhammed Azat G., (20), sokağa çıkınca polisi ve sağlık ekipleri harekete geçti. Ailesini ihbarı üzerine sokakta yakalanan Muhammed Azat G. hakkında adli işlem uygulandı.

Olay, dün gece, Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'nde yaşandı. Evinde koronavirüs tedavisi gören Muhammed Azat G., iddiaya göre, bunalınca sokağa çıktı. Durumu fark eden ailesi, polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, Muhammed Azat G.’yi sokakta buldu. Olay yerine çağrılan özel kıyafetli sağlık ekiplerinin gözetiminde Muhammed Azat G., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kontrolleri yapılan Muhammed Azat G., sonrasında tekrar evine gönderilerek, izolasyona alındığı öğrenildi. Ayrıca Muhammed Azat G. hakkında TCK'nın 195/1 maddesince işlem uygulandı.

Sokağa çıktı, polis alarma geçti


O MADDE NEDİR

TCK'nın 195/1 maddesi: 'Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır'

 

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