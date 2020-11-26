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26.11.2020 - 14:32 | | İHA

Sokak köpeğini öldüren şüpheli yakalandı

Hatay’da otomobiliyle seyir halindeyken yol kenarındaki sokak köpeğini tabancayla vurarak öldüren A.P. (35) polis tarafından gözaltına alındı. A.P.'nin, ifadesinde, “Benim köpeğim de sahipsiz bir köpek tarafından öldürüldü. Bu yüzden sokak köpeğini görünce yanımda bulunan ruhsatlı tabancamla bir el ateş ettim" dediği öğrenildi.

Sokak köpeğini öldüren şüpheli yakalandı

Antakya ilçesine bağlı Üzümdalı Mahallesi'nde dün 31 HR 294 plakalı otomobiliyle ilerleyen kişi, yol kenarındaki sokak köpeğini tabancayla vurarak yaraladı. Çevredekiler tarafından tedavi için hayvan barınağına götürülen köpek, telef oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin A.P. olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla kısa sürede gözaltına alınan A.P.'ye bin 902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı. A.P.'nin ifadesinde, “Benim köpeğim de sahipsiz bir köpek tarafından öldürüldü. Bu yüzden sokak köpeğini görünce yanımda bulunan ruhsatlı tabancamla bir el ateş ettim" dediği öğrenildi.

 

6 yıldır riskli binada oturanlara belediye “Boşaltın” dedi olaylar çıktıAtaşehir Belediyesi ekipleri, dün sabah polisle birlikte geldiği mahallede 2014 yılından bu yana riskli, çürük raporu bulunan binalarda oturanların, evlerini boşaltmasını istedi. Bina sakinlerinin direnmesi üzerine polisle aralarında kısa süreli arbede yaşandı. Belediye ile yapılan görüşmelerin ardından, binalarda yaşayanların evlerini boşaltmaları için 1 hafta süre verildi.
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