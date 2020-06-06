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06.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Sokak ortasında kadın cinayeti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kadın, kimliği belirlenemeyen bir erkek tarafından sokakta tabancayla vurularak öldürüldü.

Sokak ortasında kadın cinayeti

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Bülten Sokak’ta, 44 yaşındaki Türk vatandaşı Carmen Florentina Aydoğan ile kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, Aydoğan’a tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralı Aydoğan, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
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