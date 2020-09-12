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12.09.2020 - 15:32 | | DHA

Sokak ortasında nişan atma kavgası

Ağrı Doğubayazıt ilçesinde nişan atma yüzünden iki aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı ve baltalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Sokak ortasında nişan atma kavgası

Olay, dün öğle saatlerinde Ağrı Dağubeyazt Büyük Ağrı Caddesi'nde meydana geldi. Seslitaş köyünde 3 ay önce çocukları nişanı atan iki aile arasında husumet oluştu. İlçe merkezindeki bir kahvehanede, iki ailenin bireyleri karşılaşınca kavga çıktı. Taraflar birbirlerine balta, bıçak ve sopalarla saldırdı. M.N.T., M.T., A.T. ve M.T., erkek tarafından M.N.P., A.P. ve B.P.'yi dakikalarca dövdü. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralılardan M.N.P. Van'a, A.P. ise Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı ve soruşturma başlattı. 

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