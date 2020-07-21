Son dakika haberler: Sokak ortasında sevgili dehşeti! Müdahale edenlere ‘sana ne’ dedi

Erzurum'da merkez Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde çekilen görüntülerde, bir kişi sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadını ilk olarak saçlarından tutuyor.

Genç kıza hakaretler yağdıran kişi, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra küfür ve şiddete devam ediyor. Daha sonra genç kızı yere yatıran öfkeli kişi, karın bölgesine yumruk atıyor. Bu sırada olayı cep telefonu ile görüntüleyen bir kadın, "Polisi arıyoruz" deyip tepki gösterince, şiddet uygulayan kişi "Ara sana ne" deyip, darbetmeyi sürdürüyor. Bahçe duvarının yan kısmından geçen başka bir kadın da "Sen kime vuruyorsun, burası dağ başı mı?" deyince genç kızı yerden kaldırdığı görülen kişi, daha sonra bölgeden ayrılıyor.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler Twitter’da paylaşılınca, tepkilere neden oldu. Darbetme görüntüleri üzerine harekete geçen polis, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.