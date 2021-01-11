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11.01.2021 - 11:00 | | İHA

Sokak ortasından akan kanlı su paniğe neden oldu!

Aydın'da sokak ortasından akan kanlı su paniğe neden oldu. Efeler ilçe merkezinde panik ve korkuya aynı zamanda kötü kokuya neden olan durumun bölgedeki bir besihane yanında hayvan kesimi yapılmasından kaynaklandığı belirtildi.

Sokak ortasından akan kanlı su paniğe neden oldu!

Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi Küme Evler önünde bulunan bir sokaktan bir anda kanlı sular akmaya başladı. Paniğe kapılarak suyun kaynağını araştıran mahalleli sokağın üst kısmında bulunan bir besihanenin yakınındaki logarın taştığını ve suyun oradan geldiğini tespit etti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri logar kapağını açıp içerisini temizleyerek sorunu giderdi.

Zabıta ekipleri de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Sokakları göle çeviren kanlı suya tepki gösteren mahalle sakinleri, hijyene aşırı önem verilmesi gereken korona virüs sürecinde sokak ortasından akan kanlı suyun insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek, yetkililerden sorunun çözümü için yardım istedi.

 

3 saniye ile ölümden kurtuluşEyüpsultan'da iddiaya göre freni patlayan bir kamyon, bir otomobile ardından apartmanın merdivenlerine çarparak durabildi. Kazadan birkaç saniye önce kaldırımda bekleyen kişilerin, oradan ayrılması olası faciayı önledi.
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