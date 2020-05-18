Sokaklar 65 yaş üstüne kaldı

Bazıları yürüyüş ve spor yaptı, bazıları da uzun süredir görüşemediği arkadaşlarıyla kameriyede oturup sohbet etti.

İstanbul Kadıköy’de sahillere gelen kimi vatandaş yürüyüş yaparken, kimileri de denizde yüzmeyi tercih etti. Sahillerde ve Bağdat Caddesi’nde polis ekipleri vatandaşların güvenliğini sağlamak için devriye gezdi. Polis ekipleri denize giren vatandaşları uyararak denizden çıkmalarını istedi. Cankurtaran sahiline gelen bazı vatandaşlar ise denize girdi. Kayalıklara oturup güneşlenenler de vardı.

Ankara’da saat 12.00’den itibaren sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, parklara akın etti. Çankaya ilçesindeki Kuğulu Park’a gelenler, banklara oturup kedileri besleyerek, güneşli havanın keyfini çıkardı. 1 haftanın ardından yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayanlar, koronavirüsün bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.

Sıcaktan bunaldılar

Edirne’de bazı yaşlılar evlerinin önünde oturmayı tercih ederken bazıları evlerine yakın mesafedeki park ve bahçelerde dolaştı.

Eskişehir’de hava sıcaklığı 31 dereceyi bulunca yaşlılar ağaç altlarında ve gölgedeki banklarda dinlendi. Sıcak havadan şikayet eden yaşlılardan bazılarının çocuk parkında tahterevalliye bindiği görüldü.

Şehit oğlunu ziyaret etti

İzmir Adliyesi önünde 3 yıl önce terör saldırısında kahramanlığıyla çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin’in Elazığ’da yaşayan babası Mehmet Zeki Sekin, sokağa çıkma kısıtlamasının 6 saatliğine kaldırılmasını fırsat bilerek oğlunun kabrini ziyaret etti. Sekin, “Onu çok özlemişim, gurur, sevgi ve özlemle hasret giderdim” dedi.