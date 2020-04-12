Sokaklar kuşlar ve kedilere kaldı

Kentin ana arterlerinden Taksim Meydanı 00.00 itibariyle birlikte boşaldı. Meydanda sadece polisler ve evlerine gitmek için taksi bulamayan birkaç vatandaş ve sokak hayvanlarına kaldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte İstanbul adeta terkedilmiş bir kente dönüştü. Trafik yoğunluğu yüzde 1’di ve sokakta sadece polisler, yasak kapsamı dışında kalan sağlık ve işletme çalışanları vardı. Kentin sokakları, kedi, köpek ve kuşlara kaldı.

Kadıköy meydanı ve sokakları da yıllardır ilk kez bu kadar boştu. Kentin kalbi sayılan Beşiktaş ve Şişli de adeta sessizliğe gömüldü. Normal zamanlarda gün içinde 1 milyonu aşkın insanın ziyaret ettiği her iki ilçede fırın ve eczaneler dışında hayat tam anlamıyla durdu. Trafiğin neredeyse 7 gün 24 saat tıkalı olduğu Mecidiyeköy ise hayalet semti andırıyordu. Beşiktaş Çarşısı, kelimenin tam anlamıyla sokak hayvanlarına kalırken, caddelerde polisler dışında hiç kimseye rastlamak mümkün olmadı. Şişli’de sıkı denetimler dikkatlerden kaçmadı. Fırıncılar mahalle aralarını dolaşarak ekmek satmaya başladı.

Köpek gezdirene ceza

Sokağa çıkma yasağı kapsamında polis ve zabıta ekiplerinin yanı sıra polis helikopteri de havadan denetim yaptı. Görevli personeller hariç, sokağa çıkanlara ceza yazıldı. Gaziosmanpaşa’da yasağa uymayan bir vatandaşa 389 lira ceza kesilirken, belediyeye ait fırınlardan ekmek almaya gelenlere de ceza yazıldı.

Sultangazi’de de sokağa çıkma yasağına rağmen açık olan bir markete baskın düzenleyen polis içeride saklanan müşterileri tek tek dışarı çıkartarak 3 bin 150 lira para cezası kesti. İlçede açık olan bir lahmacun ve pide salonunun sahibine de 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.

Caddebostan sahilinde ise arabalarında oturanlar polis tarafından uzaklaştırıldı. Üsküdar’da da açık bir büfenin sahibine ceza kesildi. Öte yandan tuvaletini yapması için köpeğini gezdirenlere de ceza yazıldı. Bazı ilçelerde ise belediye ekipleri sokak hayvanları için kaplara ve sokak köşelerine mama bıraktı.