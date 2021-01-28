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28.01.2021 - 09:49 | | İHA

Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı

Bursa'da yoğun kar yağışı altında ve eksi 1 derece soğuğa rağmen sokakta yatan evsiz kadını, devriye gezen bekçi ve polis ekipleri kurtardı. Ekipler tarafından karakola götürülen kadına çay ve simit ikram edildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Devriye gezen bekçiler ve polis ekipleri, yoğun kar yağışı ve eksi 1 dereceye düşen hava sıcaklığına rağmen sokakta yatan ve evsiz olduğu öğrenilen Ayşegül Yılmazkaya'yı (31) fark etti.

Yardımsever ekipler, Yılmazkaya'nın yanına giderek karakola gitmeyi ve ısınmasını teklif etti. Bir süre ekiplerin bu hareketini geri çeviren Yılmazkaya, daha sonra ikna olarak ekip aracına bindirildi. Çarşı karakoluna götüren Yılmazkaya'ya burada çay ve simit ikram edildi. Ayrıca bir battaniye de verilerek ısınması sağlandı.

Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı

KENDİSİNE ÇAY İKRAM EDEN POLİS MEMURUNUN RESMİNİ ÇİZİP, TEŞEKKÜR ETTİ

Evsiz ve yalnız olduğu öğrenilen Yılmazkaya'nın resim çizmeyi çok sevdiğini öğrenen ekipler, kendisine bir kalem ve kağıt verdi. Kendisine çay ikram eden kadın polis memurunun resmini çizerek, teşekkür etti. Polis ve bekçi ekiplerinin bu hareketi büyük takdir toplarken, Ayşegül Yılmazkaya'nın kadın sığınma evine götürüleceği belirtildi.

Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı

 

Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardıBursa'da yoğun kar yağışı altında ve eksi 1 derece soğuğa rağmen sokakta yatan evsiz kadını, devriye gezen bekçi ve polis ekipleri kurtardı. Ekipler tarafından karakola götürülen kadına çay ve simit ikram edildi.
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