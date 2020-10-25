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25.10.2020 - 12:58 | | DHA

Sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi ölü bulundu!

İstanbul Gaziosmanpaşa’da sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi, temizlik görevlileri tarafından ölü bulundu.

Sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi ölü bulundu!

Olay saat 10.30 sıralarında Yeni Mahalle Şehit Mustafa Yeşil Alt Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre alt geçitte temizlik yapan belediye görevlisi, yol kenarında hareketsiz halde yatan bir kişiyi gördü. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri sokakta kaldığı öğrenilen kişiye müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından 59 yaşındaki Kenan Karaman'ın öldüğü tespit edildi.

Hayatını kaybeden Karaman'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

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