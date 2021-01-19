Sokakta yürürken düşüp, hayatını kaybetti

Olay, saat 13.00 sıralarında, Edirne Keşan Yukarı Zaferiye Mahallesi Anıl Sokak’ta meydana geldi. Muhittin Gülen (74), sokakta yürüdüğü sırada bilinmeyen nedenle yere düştü. Başını zemine çarparak ağır yaralanan Gülen, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Muhittin Gülen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis soruşturma başlattı.