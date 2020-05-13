Sokakta yürüyen gruba pompalı tüfekle ateş açtılar!

Olay, sabah saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi 6753/21 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, siyah renkli bir otomobildeki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, sokakta yürüyen 4 kişiye pompalı tüfekle ateş açıldı.



Saldırganlar olay yerinden kaçarken, saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan O.İ. ve O.G. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine, T.G. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, boş 11 kartuş ele geçirdi. Saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.