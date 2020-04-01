01.04.2020 - 13:24 |
Sokaktaki kavgada cinayet!
Adapazarı’nda, Faruk Tunç sokakta kavga ettiği kişinin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi.
Olay, gece saatlerinde Güneşler Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Faruk Tunç ile sokakta karşılaştığı kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği belirsiz kişi, tabancayla Faruk Tunç’a ateş açarak kaçtı. Tunç kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Faruk Tunç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Polis, olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
İletişim Başkanı Altun: 'Milli Dayanışma Kampanyası, tamamen gönüllülük esasına dayalı'İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milli Dayanışma Kampanyası, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kampanyadır. Bu anlamda kamudaki hiçbir kurum ya da kuruluşun, kampanyaya destek amacıyla çalışanlarının maaşlarından kesinti yapması düşünülemez. Böyle bir yöntem hiçbir surette tasvip edilemez." ifadelerini kullandı.