MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şoke eden olay! Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince...
ABONE OL
23.11.2020 - 01:36 | | İHA

Şoke eden olay! Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince...

Sokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi.

Olay, Yığılca Işıklı Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce’den Akçakoca istikametine seyir halinde olan F.G. idaresindeki 54 RB 226 plakalı Ford marka otomobil, Yığılca ışıklı kavşakta uygulama yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli yunus timlerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı.

Şoke eden olay Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince...

Sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıkan araç sürücüsü ve yanında bulunan 3 kişi hakkında ekipler tarafından idari para cezası uygulandığı esnada şahıslar olay yerinde görüntü almak isteyen gazetecilere “Bizi niye çekiyorsunuz. Maskemi çıkarayım da beni güzel çekin” diyerek görüntü alınmasını istemedi. Bu esnada şahıslardan bir tanesi gazetecilere tükürdü. Yapılan incelemede araç sürücüsünün ehliyetinin yanında olmadığı tespit edilirken, araç içerisinde bulunan 3 kişinin maske takmadığı belirledi. Maske takmayan ve sokağa çıkan şahıslara toplamda 15 bin 550 lira idari para cezası kesildi.

3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası

İkinci olay ise Düzce Bahçeşehir bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bahçeşehir bölgesinde seyir halinde olan Şakir G. idaresindeki 54 DF 574 plakalı kamyonet, polis ekiplerince durduruldu. Yapılan kontrollerde araç sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu, diğer yolcularla birlikte kısıtlama esnasında sokağa çıktığı tespit edildi. Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta bulundukları için 3 bin 150 lira, araç sürücüsüne ise ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak suçlarından toplamda 6 bin 557 lira cezai işlem uygulandı. 3 kişiye ekipler tarafından toplamda 16 bin 7 lira idari para cezası uygulandı.

Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdüSokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şoke eden olay! Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince...

Şoke eden olay! Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince...

Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

Koronavirüs aşısı ücretsiz mi olacak?

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Koronavirüse yakalandığını duyurdu

Akılalmaz kaza! Taksi evin çatısına devrildi

Akılalmaz kaza! Taksi evin çatısına devrildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet