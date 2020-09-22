MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şoke oldular! Balkondan bakınca inanamadılar
ABONE OL
22.09.2020 - 09:13 | | İHA

Şoke oldular! Balkondan bakınca inanamadılar

Adana’da 56 yaşındaki bir adam apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu. Balkona çıkıp komşularının öldüğünü gören vatandaşlar ise şoke oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki bir apartmanda oturan vatandaşlar sabahleyin bir ses duyup balkona çıktıklarında bir erkek şahsın bahçede ağaçlık alanda hareketsiz halde yattığını gördü. Vatandaşlar aşağı inip baktıklarında şahsın birinci katta oturan komşuları 56 yaşındaki Özgür Evren Dönmez olduğunu gördü. Bunun üzerine hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dönmez’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu arada, balkona çıkıp Dönmez’in öldüğünü gören komşuları ise şoke oldu. Polis olayla ilgili araştırma başlatırken, Dönmez’in düştüğünü kimsenin görmediği ancak birinci katta oturduğu için damdan düşmüş ya da atlamış olabileceği üzerinde duruyor. Polis Dönmez’in psikolojik sorunları nedeniyle intihar etmiş olabileceğini tahmin ediyor.

Özgür Evren Dönmez’in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

56 yaşındaki adam apartmanın bahçesinde ölü bulunduAdana’da 56 yaşındaki bir adam apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu. Balkona çıkıp komşularının öldüğünü gören vatandaşlar ise şoke oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstavrit nasıl yapılır? İstavrit pişirme teknikleri, malzemeleri ve tarifi

İstavrit nasıl yapılır? İstavrit pişirme teknikleri, malzemeleri ve tarifi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Tazminat kararı...

Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

Zor sorular! Hüngür hüngür ağladı

Zoom indirme nasıl yapılır? Zoom programı nedir ve ne işe yarar?

Zoom indirme nasıl yapılır? Zoom programı nedir ve ne işe yarar?

Sıradaki Haber