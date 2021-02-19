‘Sol gözde yüzde 95 görme kaybı var’

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan Rıfat Babayiğit, maskesini doğru takması konusunda uyarıda bulunduğu Furkan T. tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırıda sol gözüne darbe alan Babağit’in 95 görme kaybı meydana geldi. Olayla ilgili düzenlenen iddianamede Babayiğit’in Furkan T.’ye bant makinesi ile vurduğu gerekçesiyle, kasten silahla basit yaralama suçundan ceza almasını talep edilirken sanık Furkan T. hakkında ise, tehdit suçu için 6 aydan 2 yıla ve kasten yaralama suçundan 1.5 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılması istendi. Olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması dün İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Furkan T. duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşmada söz alan sanık Furkan T., “Bunun böyle olmasını istemezdim. Olaydan dolayı çok pişmanım. Karşı taraftan da özür diliyorum.” diye konuştu. Mahkemede sanık Furkan T.’nin tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşma bir ay sonrasına ertelendi.

‘Vicdana aykırı”

Babayiğit’in avukatı Şahin şunları söyledi:

“Müvekkilimiz Rıfat Babayiğit’in “kasten silahla basit yaralama” suçundan ceza almasını talep etmiştir. Müvekkil sadece kendini korumak amacı ile nefs-i müdafaada bulunmuştur ve karşılık vermiştir. Buna rağmen müvekkilin cezalandırılmasının istenmesi hem hukuka hem de vicdana aykırıdır.”

‘Adalet yerini bulsun’



Sol gözünde yüzde 95 görme kaybı yaşadığını belirten Babayiğit de, “Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Hak ettiği cezayı alır inşallah. Sol gözümün yüzde 95’i görmüyor. Hastanede işime devam ediyorum” ifadelerini kullandı.