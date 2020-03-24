MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Solunum sıkıntısı olan yaşlı çift, corona virüs şüphesiyle hastanede gözlem altında
ABONE OL
24.03.2020 - 13:38 | | DHA

Solunum sıkıntısı olan yaşlı çift, corona virüs şüphesiyle hastanede gözlem altında

Sivas'ta, solunum sıkıntısı olan İsmet Ö. (80) ve eşi Jale Ö. (75), corona virüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

Solunum sıkıntısı olan yaşlı çift, corona virüs şüphesiyle hastanede gözlem altında

Gülyurt Mahallesi'nde yaşayan İsmet Ö. ve eşi Jale Ö., 112 Acil Servis'i arayıp, solunum sıkıntısı yaşadıklarını belirtti. Bunun üzerine eve hemen sağlık ekibi sevk edildi.

Koruyucu kıyafet giyip, maske ve eldiven takan sağlık görevlileri, İsmet Ö. ve eşi Jale Ö.'yü evlerinden alıp, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne götürdü. Çiftin corona virüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındığı belirtildi.

Solunum sıkıntısı olan yaşlı çift, corona virüs şüphesiyle hastanede gözlem altında

Corona test kiti üreten Türk çift konuştuABD'de yaşayan Serhat Pala ve eşi Zeynep Ilgaz, San Diego'da bilimsel adı COVID-19 olan koronavirüsü bir damla kanla 3 ila 10 dakikada tespit eden kitler üretti. Pala ailesi koronavirüse karşı ürettikleri kitlerin sırrını anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Solunum sıkıntısı olan yaşlı çift, corona virüs şüphesiyle hastanede gözlem altında

Solunum sıkıntısı olan yaşlı çift, corona virüs şüphesiyle hastanede gözlem altında

Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

Milyonlarca çalışan için geçerli! O parayı alabilirsiniz

İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

İngilizlerden yorum: Özgürlüğün sonu!

Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

Corona virüs destekleri peş peşe geldi!

Sıradaki Haber