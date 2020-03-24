24.03.2020 - 13:38 | | DHA
Solunum sıkıntısı olan yaşlı çift, corona virüs şüphesiyle hastanede gözlem altında
Sivas'ta, solunum sıkıntısı olan İsmet Ö. (80) ve eşi Jale Ö. (75), corona virüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.
Gülyurt Mahallesi'nde yaşayan İsmet Ö. ve eşi Jale Ö., 112 Acil Servis'i arayıp, solunum sıkıntısı yaşadıklarını belirtti. Bunun üzerine eve hemen sağlık ekibi sevk edildi.
Koruyucu kıyafet giyip, maske ve eldiven takan sağlık görevlileri, İsmet Ö. ve eşi Jale Ö.'yü evlerinden alıp, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne götürdü. Çiftin corona virüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındığı belirtildi.