12.04.2020 - 20:55 |
Son Altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Nisan gram, çeyrek, yarım altın fiyatları kaç lira?
Kapalıçarşı'da altın ne kadara alınıp ne kadara satılıyor sorusu yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Alıcısı ve satıcısı altında son dakika fiyatları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Yurt genelindeki birçok kişi gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı gibi soruların cevaplarına yanıt arıyor. İşte yeni hafta öncesi altın piyasalarındaki son durum ve son çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Altın fiyatları geçen hafta rekor kırdı. Altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başlayacağı merak edilirken vatandaşlar özellikle hafta sonu gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte 12 Nisan altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:360,54 TL / Satış Fiyatı:363,20 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı: 584,10 TL / Satış Fiyatı:596,80 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:1.169,90 TL / Satış Fiyatı:1.192,80 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:2.338,20 TL / Satış Fiyatı:2.361,40 TL