MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son anda kurtuldular! Faciaya ramak kala
ABONE OL
16.10.2020 - 21:31 | | İHA

Son anda kurtuldular! Faciaya ramak kala

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde freni boşalan kamyon, önce yol kenarındaki kömürlüğe sonra park halindeki otomobile çarptı. Kaldırımdaki vatandaşların ezilmekten son anda kurtulduğu kazada 1 kişi yaralandı.

Son anda kurtuldular! Faciaya ramak kala

Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bayır aşağı inen Semih K. idaresindeki 07 AKE 27 plakalı kamyonun freni boşaldı. Kontrolsüzce bayır aşağı ilerleyen kamyon, yol kenarında bulunan bir kömürlüğü yıkarak park halindeki bir otomobile çarptı.

Kamyon otomobile çarparak durabilirken, olay sırasında kaldırımda yürüyen vatandaşlar ise aracın firenin boşaldığını fark ederek son anda canlarını kurtardı. Kazada kamyon sürücüsü Semih K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Son anda kurtuldular Faciaya ramak kala

“Ben korna çalmasından anladım, çok hızlı geliyordu”

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Semih K. hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından kamyon vinç yardımı ile kaldırıldı. Kaza sırasında kaldırımda yürüdüklerini söyleyen bir vatandaş son anda kurtulduklarını ifade ederek, “Ben korna çalmasından anladım, çok hızlı geliyordu. Çocuklarımla birlikte pazardan geliyorduk. Hemen Pazar arabasını kenara attık. Buradaki eve girecek zannettik. Bir ses geldi, baktık kömürlüğe ve arabaya çarpmış. Onlara çarpmasaydı, otobana uçacaktı” dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da çirkin saldırı! Kapıyı tutarak kendilerini korudularGaziosmanpaşa'da Aile Sağlığı Merkezi'ne iğne olmaya gelen kişiler, hemşireyle tartıştıktan sonra sağlık merkezine saldırdı. Saldırı anı sağlık merkezinin kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üniversiteler açılacak mı? Bu yıl üniversiteler ne zaman yüz yüze olacak?

Üniversiteler açılacak mı? Bu yıl üniversiteler ne zaman yüz yüze olacak?

Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

Devleti 3 milyon lira zarara uğratan 2 kişi tutuklandı

Devleti 3 milyon lira zarara uğratan 2 kişi tutuklandı

Sıradaki Haber