Son balyoz sanığı da beraat etti

Damla GÜLER / İSTANBUL

Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali” kararı vermesinin ardından yeniden görülen balyoz davasında yargılanan 236 sanık beraat etmişti. Yeniden yargılamanın başladığı sırada ifade vermediği için dosyası ayrılan Kurmay Albay Ali Göznek’in davası ise devam ediyordu. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı Göznek’in “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs” suçlarından yargılandığını belirtti.

“DELİLLERDE BİRÇOK ÇELİŞKİ VAR”

Ancak alınan raporlara göre delillerin çelişkili olduğuna dikkat çekilen mütalaada, “Dijital veriler içerisinde zaman ve mekan yönünden birçok yanlışlıkların olduğunun belirtilmesi ve sorulması gereken hususların kurumundan sorulması talepleri ile ilgili olarak mahkemece yazılan müzekkerelere verilen cevaplarda dijital veriler içerisinde bulunan belgelerde yer, zaman, kişi yönünden birçok çelişkinin olduğu, 2004,2005,2006,2007,2008,2009 yıllarına ait bilgilerin olduğu tespit edilmiştir” denildi.

“KABULÜ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Suça konu dijital veriler içinde son kayıt etme tarihi 2003 yılı olarak görülmesine rağmen bilirkişi raporlarına göre 2009 yılına ait birçok unsur bulunduğu belirtilen mütalaada, “Dijital verilerin güncellendiği kabul olanaklı değildir. Yine aynı nedenlerle dijital verilen herhangi bir soruşturma halinde delil değerinin yitirilmesi için sanıklar tarafından kasıtlı olarak değiştirildiğinin kabulü mümkün görülmemiştir” denildi.

YILLAR SONRA BERAAT ETTİ

Alınan mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme sanık Ali Göznek’in atılı suçu işlediğine dair şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı somut delil olmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.