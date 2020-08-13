Son dakika! 1 milyon liralık dolandırıcılık! Kuyumcu soygunu yalanı

CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday’ın haberine göre, dolandırıcıların hedefinde Kadıköy’de yaşayan yaşlı kadın vardı. Dolandırıcı aradığı kadına kendisini polis olarak tanıttıktan sonra “Adınız kuyumcu soygununa karıştı, evdeki altın ve dövizleri bize verin kontrol edeceğiz” diyerek kandırdı. Dolandırıcının tuzağına düşen kadın 1 milyon liralık altın ve dövizini teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın polise başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu kimliği belirlenen şüpheli takibe alındı.

ALTIN VE DÖVİZLER DE ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliyi adım adım takip eden İstanbul Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Fatih’te bir otelde kaldığını belirleyince harekete geçti. 11 Ağustos Günü düzenlenen baskında Mehmet Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda ziynet eşyası ve döviz ele geçirildi.

DİĞER ŞÜPHELİ AKSARAY’DA YAKALANDI

Gözaltına alınan Mehmet Ö. sorguya alınırken, polis diğer şüphelinin peşine düştü. Yapılan araştırmalar sonucu Aksaray iline kaçan diğer şüpheli de gözaltına alındı. Onun üzerinde de çok sayıda ziynet eşyası ve döviz ele geçirildi.

Çok sayıda suçtan kayıtları bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ele geçirilen ziynet ve paraların yaşlı kadına teslim edileceği öğrenildi.