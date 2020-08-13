Son dakika! 1 milyon liralık dolandırıcılık! Kuyumcu soygunu yalanı
İstanbul Kadıköy’de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı aradığı yaşlı kadına “Adınız kuyumcu soygununa karıştı, evdeki altın ve dövizleri bize verin kontrol edeceğiz” diyerek kandırdı. Yaşlı kadının 1 milyon liralık altın ve dövizi alarak kaçan 2 dolandırıcı İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ziynet eşyaları ve paralar ele geçirilirken, dolandırılma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday’ın haberine göre, dolandırıcıların hedefinde Kadıköy’de yaşayan yaşlı kadın vardı. Dolandırıcı aradığı kadına kendisini polis olarak tanıttıktan sonra “Adınız kuyumcu soygununa karıştı, evdeki altın ve dövizleri bize verin kontrol edeceğiz” diyerek kandırdı. Dolandırıcının tuzağına düşen kadın 1 milyon liralık altın ve dövizini teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın polise başvurdu.
Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu kimliği belirlenen şüpheli takibe alındı.
ALTIN VE DÖVİZLER DE ELE GEÇİRİLDİ
Şüpheliyi adım adım takip eden İstanbul Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Fatih’te bir otelde kaldığını belirleyince harekete geçti. 11 Ağustos Günü düzenlenen baskında Mehmet Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda ziynet eşyası ve döviz ele geçirildi.
DİĞER ŞÜPHELİ AKSARAY’DA YAKALANDI
Gözaltına alınan Mehmet Ö. sorguya alınırken, polis diğer şüphelinin peşine düştü. Yapılan araştırmalar sonucu Aksaray iline kaçan diğer şüpheli de gözaltına alındı. Onun üzerinde de çok sayıda ziynet eşyası ve döviz ele geçirildi.
Çok sayıda suçtan kayıtları bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, ele geçirilen ziynet ve paraların yaşlı kadına teslim edileceği öğrenildi.