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13.05.2020 - 16:34 |

Son dakika haberleri: 1 milyon TL ödülle aranıyordu! Sağ yakalandı

Gelen son dakika haberine göre, Diyarbakır'ın Lice kırsalındaki operasyonda, turuncu kategoride aranan Heba Rodi kod adlı terörist sağ yakalandı.

Son dakika haberleri: 1 milyon TL ödülle aranıyordu! Sağ yakalandı

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Lice Sağgöze kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda; teröristlerle sağlanan sıcak temasta; 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir.

Sağ olarak ele geçirilen teröristin; terörden arananlar listesinde 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan, örgütünün sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

 

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