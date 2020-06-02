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02.06.2020 - 23:39 | | AA

Son dakika! 1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamındaTunceli'nin Ovacık kırsalında TKP/ML terör örgütü üyesi, Turuncu Liste'de yer alan Hasan Ataş'ın etkisiz hale getirildiği bildirdi.

Son dakika! 1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlar listesinde 1 milyon liraya kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan "Şerzan" kod adlı Hasan Ataş'ın silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, teröristle kalaşnikof tüfek ile 2 el bombasının da ele geçirildiği ve bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Samsun'da 12 aracın karıştığı zincirleme kazaSamsun'un Havza ilçesinde kontrolden çıkan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 12 araca çarptı. Zincirleme kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
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