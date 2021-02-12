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12.02.2021 - 13:14 | | DHA

Son Dakika: 10 aylık eşini öldürüp, intihar etti

Gelen son dakika haberine göre; Trabzon'un Çaykara ilçesinde aynı hastanede görevli özel güvenlik görevlisi Kamil İkinci ile hemşire eşi Zeynep İkinci, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Kamil İkinci’nin, 10 aylık eşini öldürdükten sonra tabancayla intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Dakika: 10 aylık eşini öldürüp, intihar etti

Olay, ilçenin Trabzon Çaykara Hurmalık Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Çaykara’da, Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde özel güvenlik görevlisi olan Kamil İkinci (35) ile aynı hastanede hemşire olan eşi Zeynep İkinci mesaiye gelmeyince iş arkadaşları merak edip telefonla aradı. Çift telefonları açmayınca ailelerine haber verildi. 

Son Dakika: 10 aylık eşini öldürüp, intihar etti

İkinci çiftçinin yakınları geldikleri sitede çiftin oturdukları dairenin kapısının ziline bastı. Kapı açılmayınca polise haber verildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde Kamil ve Zeynep İkinci, yerde kanlar içinde yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, silahla vurulduğu saptanan İkinci çiftinin hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından İkinci çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

​Kamil İkinci’nin, tabancayla 10 aylık eşini öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Dakika: 10 aylık eşini öldürüp, intihar etti

 

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