Son dakika... 10 kargo çalışanının corona testi pozitif çıktı!

Kayseri'de 10 kargo şirketi çalışanının corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 50 çalışan karantina altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye çapında dağıtım yapan ünlü bir kargo şirketinin Kayseri şubesinde çalışan 10 kişinin yapılan corona virüstesti pozitif çıktı.
50 KİŞİ KARANTİNADA
Çalışan 10 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından, kargo şubesinde çalışan diğer 50 kişinin kontrol amaçlı karantina altına alındığı bildirildi.
Galata Köprüsü’nde balık tutan ve dans eden vatandaşlar dikkat çektiKoronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'da yetkililerin sahillerde ve köprülerde balık tutulmasını yasaklanmasına rağmen Galata Köprüsü'ne gelen bir gurup vatandaş, sosyal mesafeye dikkat etmeden balık tuttu. Ayrıca köprü üstünde bir grup genç dans etti.