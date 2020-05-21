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21.05.2020 - 09:13 | | İHA

Son dakika... 10 kargo çalışanının corona testi pozitif çıktı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren ünlü bir kargo şirketinin 10 çalışanında corona virüs tespit edildi. Olayın ardından 50 çalışan karantina altına alındı.

Son dakika... 10 kargo çalışanının corona testi pozitif çıktı!

Kayseri'de 10 kargo şirketi çalışanının corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 50 çalışan karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye çapında dağıtım yapan ünlü bir kargo şirketinin Kayseri şubesinde çalışan 10 kişinin yapılan corona virüstesti pozitif çıktı.

50 KİŞİ KARANTİNADA

Çalışan 10 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından, kargo şubesinde çalışan diğer 50 kişinin kontrol amaçlı karantina altına alındığı bildirildi.

 

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