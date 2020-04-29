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29.04.2020 - 11:59 | | DHA

Son dakika! 100 yaşında korona virüsü yendi

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 100 yaşındaki korona virüs (Covid–19) hastası, yoğun bakımdan servise gönderildi.

Son dakika! 100 yaşında korona virüsü yendi

PAÜ Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakımı ekibi tarafından 8 gündür yoğun bakımda takibi yapılan Süleyman Çavdar ismindeki hasta, yaşam mücadelesini kazanarak Göğüs Hastalıkları Servisine alkışlarla alındı. Dahiliye Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğrt. üyesi İsmail Hakkı Akbudak hastayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu hafta içerisinde toplam 4 Covid-19 sebebiyle yatan hastayı servise çıkarttıklarını ifade eden Akbudak, “Bugün de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne bir süre önce kaldırılan ve 8 gündür solunum cihazına bağlı yoğun bakımda yaşayan Türkiye’nin en yaşlı Covid-19’lu 100 yaşındaki Denizlili hastamız yaşam mücadelesini kazandı. Hastanın 8 gündür solunum cihazına desteğine ihtiyacı olan hastanın klinik ve laboratuvar değerleri normale döndü ve servise devredildi. Servisten de kısa sürede taburcu olabilecek” dedi.

Covid-19 hastalığına karşı kazanılan başarıların, zor zamanlarda kendilerine moral olduğunu ifade eden Akbudak, “Motivasyonumuzu artırmaktadır. Cefakar ve özverili ekibimi emeklerinden dolayı kutluyorum. Hastamıza da geçmiş olsun diliyorum” diye konuştu.

Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinden de bu hafta iki hastanın taburcu edildiğini ve taburcuların devam edeceğini bildiren Prof. Dr. Simay Serin ise hastaların taburcu edilmesi ile Covid-19‘la mücadelede tüm ekibin moralinin yüksek olduğunu ifade ett

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