03.06.2020 - 11:24 | | İHA
Son dakika...11 hırsızlık olayından aranan kadın yakalandı!
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphelenmesi üzerine kimlik tespiti yaptığı şahsın, 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılarak tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Çamlıca Mahallesi Tombakzade Caddesi üzerinde rutin kontrollerini gerçekleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametlerin kapılarını gözetleyen ve şüpheli tavırlar sergileyen şahısların yanına giderek kimlik tespiti ve sorgulaması yaptı.
Sorgulama sonucunda T.Y. isimli kadının, 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 11 farklı hırsızlık olayından arandığı tespit edildi. Şüpheli T.Y. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
Erzincan'da kene kabusu! Son bir ayda 17 kişi...Erzincan'da bu sene son 1 ay içerisinde 17 hasta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördü. Erzincan ve çevre illerde yaşanan kene vakaları münasebetiyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, vatandaşların alması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.