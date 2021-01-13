MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... 12 ilde büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ABONE OL
13.01.2021 - 14:59 | | AA

Son dakika... 12 ilde büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Gelen son dakika haberine göre, Edirne merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... 12 ilde büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 hedefini açıkladı: 'Çoğunluk olacağız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas İl Kongrelerine video konferansla katıldı. '2023'te tekrar kazanacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hem Cumhurbaşkanlığı hem TBMM'de çoğunluk olacağız' açıklamasını yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Esrarengiz olay! Çantadan ceset parçaları çıktı

Son dakika: Esrarengiz olay! Çantadan ceset parçaları çıktı

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

Son dakika... Kocaeli'de toprağa gömülen kişi kabus dolu anlar yaşadı

Son dakika... Kocaeli'de toprağa gömülen kişi kabus dolu anlar yaşadı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet