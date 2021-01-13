13.01.2021 - 14:59 | | AA
Son dakika... 12 ilde büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gelen son dakika haberine göre, Edirne merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 hedefini açıkladı: 'Çoğunluk olacağız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas İl Kongrelerine video konferansla katıldı. '2023'te tekrar kazanacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hem Cumhurbaşkanlığı hem TBMM'de çoğunluk olacağız' açıklamasını yaptı.