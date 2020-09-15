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15.09.2020 - 09:11 | | AA

Son dakika! 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında 8'i aktif görevde olan ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika! 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindenki öğretmen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütle ilişkileri tespit edilen 8'i halen görevde olan 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan zanlılardan 9'u, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların, ByLock kullanıcısı oldukları, örgüt içersinde halen aktif olarak faaliyet gösterdikleri ve FETÖ'ye eleman temin etmeye çalıştıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Firarilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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