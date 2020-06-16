16.06.2020 - 13:59 | | İHA
Son dakika... 12 yaşındaki çocuk 5. kattan düşerek hayatını kaybetti!
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, 5. kattan düşen 12 yaşındaki akli dengesi yerinde olmayan çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşandı. Dengesini kaybettiği iddia edilen akli dengesi yerinde olmayan Yusuf Seyit Ağaslan, 5. kattan düştü. Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırılan Ağaslan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Başhekim İliklerden: Kurallara uyulmazsa Van'da 2'nci dalga yaşanabilirVAN'da koronavirüs tedbirlerine uyulmayıp, gizli taziyelerle toplanılması ve dışarıdan gelen vatandaşların da karantina kurallarını hiçe sayması nedeniyle vaka sayısı 600'ü buldu. Kentte vaka sayısının artması endişe yaratırken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, "Sosyal izolasyon, maske kullanımı ve hijyen kuralına uyulmazsa, Van 2'nci büyük dalgayı yaşayacak diye düşünüyorum" dedi.