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28.11.2020 - 13:52 | | AA

Son dakika: 13 ilde büyük operasyon! 40 şüpheliden 23'ü tutuklandı

Son dakika gelen habere göre Kocaeli merkezli 13 ilde kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Son dakika: 13 ilde büyük operasyon! 40 şüpheliden 23'ü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, mali suçların men ve takibine yönelik yürütülen planlı dosya kapsamında, "nitelikli dolandırıcılık", "edimin ifasına fesat karıştırma", "rüşvet" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili tahkikat başlatıldı.

Marmara Bölgesi ve Türkiye genelindeki 25 kamu kurumuna kalyak kalorifer yakıtı temin ve taşıma ihalesini alan şüpheli şirket ve çalışanlarının kurumlara eksik ya da kalitesi düşük karışımlı yakıt teslim ettiği belirlendi.

Konuyla ilgili 24 Kasım'da Kocaeli merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edilen 40 şüpheliden 23'ü tutuklanırken, ikisi savcılıktan, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da iki farklı depoda yapılan aramalarda ise yaklaşık 70 ton yakıt ele geçirildi. 

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