Son dakika... 16 ilde eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mahrem avukat ve hakimlikleri ile çalışma evleri ve GATA'daki mahrem yapılanmaya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik Edirne merkezli operasyon düzenledi. Edirne, İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Iğdır, Konya, Afyonkarahisar, Erzincan, Şanlıurfa, Gaziantep, Antalya, Kahramanmaraş, Manisa, Kayseri ve Yozgat'ta eş zamanlı yapılan baskınlarda, aralarında avukat, doktor, akademisyen, kamu görevlileri bulunan 24 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. Şüpheliler, Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, firari 2 kişini yakalanması için operasyon sürüyor.