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11.01.2021 - 08:00 |

Son dakika... 17 yaşındaki kızına fuhuş yaptırdı, anne öğrenince... Kanlı gece!

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da polise gelen bıçakla yaralama ihbarının arkasından akılalmaz bir olay çıktı.

Son dakika... 17 yaşındaki kızına fuhuş yaptırdı, anne öğrenince... Kanlı gece!

İstanbul'da Kibariye G. (36) ile Zafer G. (43) çiftinin 14 yaşında oğlu, 17 yaşında kızı vardı. İddiaya göre; baba kızının para karşılığında erkeklerle birlikte olmasını sağlıyordu.

Saban gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, çocuk yaşadıklarını annesine anlattı. Anne, yastığının altına sakladığı bıçakla, uyumasını beklediği Zafer G.'ye saldırdı.

Ardından da kendisini öldürmeye çalıştı. Olaydan yaralı kurtulan çift, tedaviye alındı. Tutuklanan Kibariye G. hakkında 25 yıl hapis talep edildi.

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiYeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 8 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
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