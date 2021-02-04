Son dakika: 1'e 35 faiz! 'Yedi Bela' operasyonu

Ferit Zengin / İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa başta olmak üzere farklı ilçelerinde silah zoruyla maddi menfaat, silahla adam yaralama, yağma amaçlı tehdit eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kendilerini Çakarlar Grubu olarak tanımlayan organize suç örgütünün elebaşı Gökhan Çakar ile birlikte toplamda 19 kişiyi gözaltına alındı.

30 BİN LİRAYA 1 MİLYON LİRA

Operasyonu yapan Organize Şube tarafından yapılan tespitlerde Bayrampaşa’da kahvehane işleten İ.K. isimli esnafa 30 bin lira borç veren çetenin, borcu zamana yayarak ve faizi yükselterek 1 milyon lira olarak tahsil etmiş.

Borçlu kahveci İ.K.’dan verdiği borcu uçuk faiziyle birlikte alan çetenin, para istemeye devam etmesi ve İ.K.’nın ödeme yapmayı reddetmesi üzerine kahvesine çete mensuplarının silahlı baskın yaptığı da tespit verildi. Kahvehane baskının görüntülerine ulaşan polis yine çeteye yönelik yaptığı çalışmalarda, çetenin yüksel faizle borç para verdiği bir iş insanını aldığı borcunu ödeyemeyince vurarak yaraladığı da bilgisine de ulaştı

UYUŞTURUCUDAN SİLAHA...

Operasyon kapsamında basılan adreslerde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof, 2 kalaşnikof şarjörü, 29 kalaşnikof fişeği, 5 tabanca, 100 tabanca fişeği, 11 gram uyuşturucu madde, 20 senet, 40 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltındaki şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.