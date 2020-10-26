Son dakika... 2 çocuk 3 gün boyunca anne ve babalarının cesetleriyle uyudu!

Bolshoye Kuzomkino kentinde yaşayan Alexander (30) ve Viktoria Yakunin (25) çifti bir aile toplantısını kaçırdı. Çiftten haber alamayan akrabaları evlerini aramaya başladı.

"ANNEM VE BABAM UZUN ZAMANDIR UYUYOR"

Telefonu çiftin 5 yaşındaki kızları açtı. Küçük kız, anne ve babasının uzun zamandır uyuduğunu ve tenlerinin renginin tamamen siyaha döndüğünü; 1 yaşındaki erkek kardeşine de kendisinin baktığını söyledi.

"EN SON ÇIĞLIK ATIYORDUM"

Bunun üzerine koşarak eve gelen Viktoria'nın kız kardeşi Natalia Bakulina (36), çifti yataklarında ölü buldu. "Eve koştum ve her şeyi gördüm, en son çığlık atıyordum" diyen Bakulina, olayın şokunu atlatamadığını belirtti. Viktoria'nın annesi 61 yaşındaki Galina Yasturbenko ise "İnsanlar onları yakarak kutulamamız gerektiğini söylüyor, ancak ben yapamam. Kimse ne olduğunu bilmiyor, hepimiz şok olduk" diyerek acısını dile getirdi.Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu.

TURŞUDAN GELEN ÖLÜM

Gaz fabrikasında çalışan Alexander'ın, Viktoria ile birlikte yatmadan önce büyükannesinden aldığı ev yapımı turşulardan yediği öğrenildi. Turşuda oluşabilecek Botulinum toksinin ölümlerine neden olduğu düşünülüyor. Genç çiftin içkiden zehirlendiği iddiaları üzerine konuşan komşuları, çiftin alkol kullanmadığını ve 'mükemmel bir çift' olduklarını belirtti. İki çocuğun velayeti Alexander'ın babasına verildi.