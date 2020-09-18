18.09.2020 - 17:24 |
Son dakika! 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Taha Akyol'u 43 bin dolar dolandırdığı iddia edilen şüpheliler adliyede!Kendilerini polis olarak tanıtarak gazeteci- yazar Taha Akyol'un, banka hesaplarını boşaltmaya çalıştıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Aynı kişilerin Taha Akyol'un oğlu Ertuğrul Akyol'un 43 bin dolarını çaldıkları öğrenildi. Ertuğrul Akyol'un para dolu çantayı şüphelilere verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek ifade veren Taha Akyol "Ben gazetecilikten önce Ceza avukatlığı yapıyordum. Neredeyse beni bile kandırıyorlardı. Vatandaşlarımız çok dikkatli olsunlar" dedi.