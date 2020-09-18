Son dakika! 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.