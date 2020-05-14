14.05.2020 - 09:39 | | DHA
Son dakika! 2 terörist Mardin'de teslim oldu
Gelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığıi Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısında yer alan 2 teröristin, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı: 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 78 oldu.
Detaylar birazdan...
Yıl sonuna kadar Antalya'ya 5 milyon 300 bin turist gelmesi bekleniyorAntalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı ve NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz, corona virüs nedeniyle duran turizmin Antalya'da, 15 Haziran'da başlaması durumunda, en iyi ihtimalle yıl sonuna kadar 5 milyon 300 bin turistin gelebileceğini söyledi.