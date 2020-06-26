26.06.2020 - 12:21 | | DHA
Son dakika! 2020'de uyuşturucuya büyük darbe
İçişleri Bakanlığı 2020'de bugüne kadar ülke genelinde 63 bin 281 uyuşturucu operasyonunda 21 ton 461 kilogram esrar, 4 ton 463 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
1 Ocak-22 Haziran tarihlerinde ülke genelinde gerçekleştirilen 63 bin 281 uyuşturucu operasyonunda 21 ton 461 kilogram esrar, 4 ton 463 kilogram eroin ele geçirildi.
Sayıları her geçen gün artıyor! Günden güne çürüyorlar...Antalya'da, icra yoluyla yediemin depolarına çekilerek yazın güneş, kışın yağmur altında çürümeye terk edilen araçların sayısı her geçen gün artıyor. Araçların bir kısmı ise ruhsat sahibi, haciz işlemi öncesinde aracın motorundan direksiyon simidine değerli parçaları söküp yasa dışı yollarla sattığı için yıllarca satılmadan çürümeyi bekliyor.