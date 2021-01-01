Son dakika: 2021'in ilk tablosu umutlandırdı! Bakan Koca iyi haberler verdi...

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı.

Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum.









TÜRKİYE'NİN 3 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

31 Aralık'ta Bakan Koca verileri şu notla paylaştı: Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000’in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız.









Bakan Koca 30 Aralık verilerini açıklarken "Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener." notunu düştü.









Bakan Koca 29 Aralık koronavirüs tablosunu "Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız" mesajı ile duyurdu.







