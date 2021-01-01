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01.01.2021 - 19:51 |

Son dakika: 2021'in ilk tablosu umutlandırdı! Bakan Koca iyi haberler verdi...

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 891 oldu, 14 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 114 bin 760'a yükseldi. Bakan Koca açıklamasında, "Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika: 2021'in ilk tablosu umutlandırdı! Bakan Koca iyi haberler verdi...

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı.

Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum.

Son dakika: 2021in ilk tablosu umutlandırdı Bakan Koca iyi haberler verdi...


TÜRKİYE'NİN 3 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

31 Aralık'ta Bakan Koca verileri şu notla paylaştı: Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000’in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız.

Son dakika: 2021in ilk tablosu umutlandırdı Bakan Koca iyi haberler verdi...


Bakan Koca 30 Aralık verilerini açıklarken "Bugün tespit edilen 2.612 yeni hastamız var. Ağır hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Bu durumun kayıplarımıza da yansımasını yakın gelecekte görmeyi ümit ediyorum. Birlikte mücadele virüsü yener." notunu düştü.

Son dakika: 2021in ilk tablosu umutlandırdı Bakan Koca iyi haberler verdi...


Bakan Koca 29 Aralık koronavirüs tablosunu "Bugün tespit edilen 2.783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız" mesajı ile duyurdu.

Son dakika: 2021in ilk tablosu umutlandırdı Bakan Koca iyi haberler verdi...


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