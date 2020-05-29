Son dakika... 22 yaşındaki genç intihar etti! Ben size layık bir evlat olamadım

İslampaşa mahallesi sahilinde yürüyüşe çıkan 2 genç deniz kenarında hareketsiz halde yatan birini görünce polise bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini ve cesedin 22 yaşındaki Selmani Köroğlu isimli gence ait olduğunu belirledi.
Köroğlu'nun deniz kenarında silahla kafasına sıktığı kurşunla intihar ettiği belirlenirken, cansız bedeninin yanında "Ben size laik bir evlat olamadım" yazılı mektup bulundu. Cumhuriyet Savcısının olay yerine yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi için bölgeden kaldırıldı.
Jandarma'dan 'İstanbul'un Fethi' paylaşımıJandarma Genel Komutanlığı İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü olması dolayısıyla bir video paylaştı. Videoya 'Fatih Sultan Mehmet’in emaneti, emin ellerde. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli; Atlı Jandarma Timlerimiz, Motosikletli Hızır ve Huzur Timlerimiz ve Asayiş hizmetlerinde görevli timlerimiz milletimize hizmet için daima hazır' notu düşüldü