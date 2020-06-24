MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... 23 ilde FETÖ operasyonu: 46 gözaltı
ABONE OL
24.06.2020 - 15:26 | | DHA

Son dakika... 23 ilde FETÖ operasyonu: 46 gözaltı

Son dakika haberi... FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli olarak 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 65 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı.

Son dakika... 23 ilde FETÖ operasyonu: 46 gözaltı


İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan üyelerine yönelik sabah erken saatlerde İstanbul merkezli olarak 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önceki operasyonlarda yakalanmalarının ardından etkin pişmanlık yasasından faydalanan FETÖ üyelerinin itiraflarıyla belirlenen ve örgüt içerisinde mahrem imam olarak bilinen kişilerle ankesörlü telefonlarla görüşme gerçekleştirdikleri tespit edilen 65 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 46 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildikleri bildirilirken, 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Bakan Varank paylaştı! SARB-83 testleri geçti...Son dakika haberine göre Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti" notunu düştü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'dan Zonguldak'a gitti, annesine koronavirüs bulaştırdı

İstanbul'dan Zonguldak'a gitti, annesine koronavirüs bulaştırdı

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

200 milyon TL ile ortadan kayboldu!

200 milyon TL ile ortadan kayboldu!

Sıradaki Haber