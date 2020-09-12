12.09.2020 - 09:39 | | DHA
Son dakika: 24 saatte 21 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 21, son 10 günde toplam 118 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeleye kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde devam ettiği belirtildi.
Irak ve Suriye kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği, böylece son 10 günde toplam 118 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirilmiş olduğu bildirildi.
Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
"Takmıyorum ne yaparsanız yapın" diyen yaşlı adam ceza yediBursa'da artan vakaların ardından polis ekipleri maske denetimlerini üst seviyede tutmaya devam ediyor. Yolda yürüyen 70 yaşındaki yaşlı adam polisini uyarısı ile maskesini takmasına rağmen ceza yemekten kurtulamadı. Polis ile yaşlı adamın arasındaki yaşanan ilginç diyalog ise kameralara saniye saniye yansıdı.